Acadêmicos de Niterói recebe Medalha Tiradentes em ensaio que celebra enredo em homenagem ao presidente Lula

Em 2026, a escola homenageia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil” - Foto: Divulgação

A deputada estadual Verônica Lima (PT) entrega, no próximo dia 4 de fevereiro, a Medalha Tiradentes à Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, durante o último ensaio da agremiação antes do Carnaval. A cerimônia acontece às 18h, na quadra da escola, localizada no Clube Fluminensinho, em Niterói.

A maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro reconhece a importância histórica, cultural e social da Acadêmicos de Niterói, que neste Carnaval levará para a avenida um enredo de forte significado político e popular.

O samba-enredo percorre a trajetória de Lula desde o nascimento no agreste pernambucano, passando pela migração para o Sudeste, o enfrentamento das desigualdades sociais, o período da ditadura militar, a luta sindical no ABC paulista e a construção de sua liderança política, que marcou a história do Brasil.

Para a deputada Verônica Lima, a homenagem reafirma o papel do Carnaval como espaço de memória, crítica social e valorização da história do povo brasileiro.

“Entregar a Medalha Tiradentes à Acadêmicos de Niterói é reconhecer uma escola que faz do Carnaval um instrumento de consciência, identidade e transformação social. Ao contar a história de Lula, a escola exalta a trajetória de milhões de brasileiros e brasileiras que nunca deixaram de lutar por dignidade e justiça”, afirma.

A parlamentar também destaca a importância simbólica do enredo escolhido:

“Lula representa a esperança que nasce do povo, do chão da fábrica, da luta sindical e da resistência à ditadura. Ver essa história contada na avenida, por uma escola de samba de Niterói, é a prova de que o Carnaval é cultura, é política e é voz popular”, completa Verônica Lima.

O ensaio e a cerimônia de entrega da medalha são abertos ao público e prometem reunir comunidade, militantes, sambistas e admiradores da escola em uma noite marcada por emoção, samba e reconhecimento.

Serviço

Evento: Entrega da Medalha Tiradentes à Acadêmicos de Niterói

Data: 4 de fevereiro

Horário: 18h

Local: Quadra da Acadêmicos de Niterói – Clube Fluminensinho, Niterói