Caminhão e carga são recuperados pela PM em São Gonçalo

A Polícia Militar recuperou a carga e o caminhão de uma transportadora que foram roubados no bairro Portão do Rosa, nesta segunda-feira (2). Em meio a ação policial ocorreu um confronto entre criminosos e policiais, mas não deixou feridos.

A corporação informou que, militares do 1º BPM (Venda da Cruz), foram chamados depois de informações ligadas ao roubo do caminhão e da carga. Os policiais foram recebidos a tiros assim que chegaram na Rua Leila de Moraes Viana.

Em meio a ação, os policiais conseguiram localizar o veículo dentro da comunidade. Mesmo com o intenso confronto, os suspeitos conseguiram fugir antes que o reforço policial chegasse ao local.

Ainda segundo a Polícia Militar, a carga não teve danos e os funcionários não foram feridos. A região foi isolada para a realização de procedimentos de segurança e também registro da ocorrência.

A ocorrência foi registrada na 72ª DP (Mutuá) e de acordo com a Polícia Civil, o caso está sob investigações e diligências estão sendo realizadas para identificar a autoria do crime.