Acusado de participação no ataque a helicóptero da Core é preso saindo de motel

O traficante conhecido como ‘Rouba Cena’, considerado um dos principais nomes do crime na Vila Aliança, em Bangu, foi preso na Zona Sul do Rio, nessa segunda-feira (2). Os policiais deram voz de prisão ao homem no momento em que ele deixava um motel em Botafogo, onde estaria escondido depois de uma operação na comunidade.

A Polícia Civil informou que agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), receberam informações do setor de inteligência da unidade, de que o criminosos estaria no motel. De acordo com as investigações, ‘Rouba Cena’ estaria saído da Vila Aliança para evitar ação policial e estaria se escondendo no estabelecimento. Quando tentou deixar o local, o criminoso foi abordado e preso pelos policiais.

Leia também:

Inscrições para 1,8 mil vagas em cursos técnicos gratuitos na Firjan/Senai encerram nesta quarta (4)

Desfiles da Série Ouro do Carnaval do Rio têm ingressos esgotados

Ainda segundo a corporação, o traficante é o segundo na hierarquia do crime na comunidade e faz parte da facção Terceiro Comando Puro (TCP). Durante a ação, os policiais também apreenderam uma pistola Glock com munições.

Em nome de ‘Rouba Cena’ há mais de 40 anotações criminais pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas, roubo e participação em organização criminosa. Além dessas passagens, o criminoso também é acusado de participação no ataque a um helicóptero da Polícia Civil, em 2025. Na época, o piloto de Niterói, Felipe Marques Monteiro, ficou gravemente ferido e precisou ficar internado por quase nove meses.

O criminoso foi conduzido à unidade policial e continua preso à disposição da Justiça.

Ataque a aeronave policial

Um helicóptero da Core foi atacado no dia 20 de março de 2025, em meio a uma operação na Vila Aliança. No momento do ataque, a aeronave estava sobrevoando a comunidade quando foi atingida por disparos efetuados por criminosos armados. A aeronave pertencia ao Serviço Aeropolicial da Coordenadoria de Recursos Especiais.

O copiloto Felipe Marques, foi baleado por um projétil de fuzil na testa e teve perfuração do crânio. Depois de ser atacada, o helicóptero precisou fazer um pouso de emergência no campo de futebol de Bangu. Felipe ficou internado por cerca de nove meses e recebeu ano em dezembro do mesmo ano.