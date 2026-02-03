Olha a câmera! Reconhecimento facial leva à prisão de foragido por homicídio em São Gonçalo

Os agentes da CSSG estavam realizando o monitoramento pelas câmeras quando o sistema alertou, através do reconhecimento facial do suspeito, que ele era foragido da Justiça - Foto: Divulgação

A Prefeitura de São Gonçalo realizou mais um investimento na segurança da população: agora, as câmeras de monitoramento da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) possuem um sistema de reconhecimento facial que auxilia na prisão de foragidos da Justiça. O reforço na segurança acontece graças a uma parceria com a Polícia Militar. Na manhã desta terça-feira (3), um homem acusado de homicídio em Campos dos Goytacazes foi preso pela Guarda Municipal graças ao novo sistema. Ele foi detido no Alcântara.

Os agentes da CSSG estavam realizando o monitoramento pelas câmeras quando o sistema alertou, através do reconhecimento facial do suspeito, que ele era foragido da Justiça. Os guardas foram imediatamente até o local e abordaram o suspeito. Após buscas no sistema, foi constatado que ele estava foragido por homicídio, com um mandado de prisão em aberto expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Campos dos Goytacazes. Ele foi detido e levado para a 74ª DP (Alcântara), sendo, em seguida, levado para a 73ª DP (Neves), onde ficou preso.

Após buscas no sistema, foi constatado que ele estava foragido por homicídio, com um mandado de prisão em aberto | Foto: Divulgação

Sobre o sistema de reconhecimento facial – O novo sistema visa integrar inteligência e tecnologia com o objetivo de proteger os cidadãos e aumentar a eficiência das forças de segurança, garantindo maior cobertura e agilidade nas operações. Qualquer pessoa com um mandado de prisão em aberto pode ser reconhecida pelas câmeras.

O sistema usa as bases de dados do Detran e da Polícia Civil para identificar os suspeitos. Quando as câmeras flagram um possível foragido e emitem um alerta, os agentes da CSSG comunicam aos agentes de segurança (Guarda Municipal ou Polícia Militar), que vão até o local e montam um cerco tático para deter o suspeito. Ele é abordado e, a partir daí, pede-se o documento dele, verificando se é o mesmo nome que consta no sistema judicial e se há similaridades físicas do suspeito com a foto do sistema. Em caso positivo, ele é levado para a delegacia mais próxima, que confirma o mandado de prisão e o suspeito permanece preso.

Caso seja constatado, durante a abordagem, que a pessoa não é foragida da Justiça, ela é imediatamente liberada, sem a necessidade de ir até uma delegacia. Os documentos apresentados também são verificados na abordagem para constatar se são verdadeiros ou não. As câmeras com reconhecimento facial também estão sendo instaladas no Parque RJ São Gonçalo, que será inaugurado oficialmente no próximo domingo, dia 8.