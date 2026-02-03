Mulher morre e dois idosos são atingidos por bala perdida em Irajá

Tatiany Brandão Cruz, de 41 anos, estava na porta de casa fazendo a unha de uma cliente quando um tiro a atingiu - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Tatiany Brandão Cruz, de 41 anos, estava na porta de casa fazendo a unha de uma cliente quando um tiro a atingiu - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Uma mulher morreu e dois idosos ficaram feridos em um ataque de criminosos, no último domingo (1), na comunidade das Malvinas, em Irajá, na Zona Norte. Segundo testemunhas, traficantes do Comando Vermelho teriam invadido a região, controlada pelo Terceiro Comando Puro (TCP), e atiraram contra membros do grupo rival. As vítimas foram atingidas por balas perdidas.

A manicure, Tatiany Brandão Cruz, de 41 anos, estava na porta de casa fazendo a unha de uma cliente quando um tiro a atingiu. Tatiany foi socorrida, levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Irajá, e depois, transferida para o Hospital Municipal Salgado Filho no Méier, mas não resistiu.

Sebastião Gomes Valadão, 72, e João dos Santos, 71, também foram encaminhados para a UPA de Irajá. Posteriormente, eles deram entrada no Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o primeiro permanece internado com quadro estável. O segundo recebeu alta nessa segunda-feira (2).

No final da tarde desta segunda, moradores da comunidade realizaram uma manifestação na região pedindo ajuda das autoridades, cobrando mais segurança e medidas para que novos episódios de violência aconteçam.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 41° BPM (Irajá) intensificaram o policiamento na região após o ataque. A 23ª DP (Méier) investiga o caso. A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias dos fatos.