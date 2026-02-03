Guarda Municipal prende homens que furtaram padaria em São Gonçalo

Agentes da Guarda Municipal da Prefeitura de São Gonçalo prenderam, nesta madrugada de segunda-feira (2), dois homens que haviam acabado de furtar padaria localizada no bairro da Mangueira. Com os suspeitos, foram encontrados biscoitos, picolés, sorvete, refrigerante, um cordão, uma faca e uma barra de ferro. A ação foi realizada em parceria com a Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), que faz o monitoramento por câmeras na cidade.

Por volta das 4 horas, os agentes da Guarda que estavam em patrulhamento foram acionados pelos responsáveis pela CSSG para o furto de uma padaria na Rua Jaime Figueiredo, no bairro da Mangueira. Os suspeitos estavam trafegando pela Rua Doutor Francisco Portela, no Camarão, quando foram abordados pelos agentes.

Leia também:

Vasco empata com Madureira e perde chance de avançar no Carioca

Bastos reestreia após quase um ano e vira opção para Anselmi no Botafogo

Com os suspeitos foram encontrados: 25 picolés, seis pacotes de biscoito, um pote de sorvete, um refrigerante, um cordão, uma faca de 30 cm e uma barra de ferro. Na padaria, foram constatados sinais de porta arrombada, vidro quebrado e interior vasculhado. A invasão foi flagrada pelas câmeras de monitoramento.

Material apreendido com os suspeitos | Foto: Divulgação

Os dois homens foram, então, detidos, algemados e encaminhados ao Pronto Socorro Central, no bairro Zé Garoto, por estarem com escoriações pelo corpo devido ao arrombamento. Eles foram presos e encaminhados para a 73ª DP (Neves). Um dos suspeitos já possuía oito passagens por furtos.