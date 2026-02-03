Guarda Municipal prende homens que furtaram padaria em São Gonçalo
Um dos suspeitos já possuía oito passagens pelo mesmo crime
Agentes da Guarda Municipal da Prefeitura de São Gonçalo prenderam, nesta madrugada de segunda-feira (2), dois homens que haviam acabado de furtar padaria localizada no bairro da Mangueira. Com os suspeitos, foram encontrados biscoitos, picolés, sorvete, refrigerante, um cordão, uma faca e uma barra de ferro. A ação foi realizada em parceria com a Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), que faz o monitoramento por câmeras na cidade.
Por volta das 4 horas, os agentes da Guarda que estavam em patrulhamento foram acionados pelos responsáveis pela CSSG para o furto de uma padaria na Rua Jaime Figueiredo, no bairro da Mangueira. Os suspeitos estavam trafegando pela Rua Doutor Francisco Portela, no Camarão, quando foram abordados pelos agentes.
Com os suspeitos foram encontrados: 25 picolés, seis pacotes de biscoito, um pote de sorvete, um refrigerante, um cordão, uma faca de 30 cm e uma barra de ferro. Na padaria, foram constatados sinais de porta arrombada, vidro quebrado e interior vasculhado. A invasão foi flagrada pelas câmeras de monitoramento.
Os dois homens foram, então, detidos, algemados e encaminhados ao Pronto Socorro Central, no bairro Zé Garoto, por estarem com escoriações pelo corpo devido ao arrombamento. Eles foram presos e encaminhados para a 73ª DP (Neves). Um dos suspeitos já possuía oito passagens por furtos.