PRF recupera veículo roubado em Niterói

Equipe fazia fiscalização na BR-101 quando abordou um carro para verificação dos equipamentos obrigatórios

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 03 de fevereiro de 2026 - 10:43
A ocorrência foi encaminhada para a 76ª DP
Na tarde desta segunda-feira (2), policiais rodoviários federais recuperaram um automóvel na BR-101. A ação foi na Ponte Rio-Niterói.

Equipe fazia fiscalização na BR-101 quando abordou um carro para verificação dos equipamentos obrigatórios.

Ao observar os elementos identificadores do veículo, foi constatado indícios de adulteração. Ato contínuo, foi possível localizar o veículo original, o qual fora subtraído no município do Rio de Janeiro no ano de 2025.

O condutor informou ter adquirido o veículo através de plataforma digital por certa quantia e que não sabia que o bem era fruto de roubo.

A ocorrência foi encaminhada para a 76ª DP.

