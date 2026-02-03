Governo do Estado e Prefeitura do Rio decretam ponto facultativo em dias de Carnaval
Funcionários de repartições públicas não terão expediente da sexta, segunda e Quarta-feira de Cinzas
O Governo do Estado e a Prefeitura do Rio de Janeiro determinaram ponto facultativo para as repartições públicas no Carnaval. Os decretos foram assinados pelo prefeito Eduardo Paes (PSD) e pelo governador em exercício Ricardo Couto, publicados nos Diários Oficiais, na manhã desta terça-feira (3).
Segundo o texto, o ponto facultativo terá validade para a sexta-feira (13), a segunda (16) e a Quarta-feira de Cinzas (18). A terça-feira (17) não entrou na lista pois já é feriado.
A medida não se estende aos servidores que operam nos serviços essenciais, que trabalharão normalmente.
Ainda de acordo com as determinações, os profissionais da área da Saúde serão orientados por uma regulamentação específica, que ainda será divulgada pelas secretárias.