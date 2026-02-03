Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Governo do Estado e Prefeitura do Rio decretam ponto facultativo em dias de Carnaval

Funcionários de repartições públicas não terão expediente da sexta, segunda e Quarta-feira de Cinzas

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 03 de fevereiro de 2026 - 10:23
Desfile da agremiação Viradouro
Desfile da agremiação Viradouro -

O Governo do Estado e a Prefeitura do Rio de Janeiro determinaram ponto facultativo para as repartições públicas no Carnaval. Os decretos foram assinados pelo prefeito Eduardo Paes (PSD) e pelo governador em exercício Ricardo Couto, publicados nos Diários Oficiais, na manhã desta terça-feira (3).

Segundo o texto, o ponto facultativo terá validade para a sexta-feira (13), a segunda (16) e a Quarta-feira de Cinzas (18). A terça-feira (17) não entrou na lista pois já é feriado.

A medida não se estende aos servidores que operam nos serviços essenciais, que trabalharão normalmente.

A determinação não tem validade para profissionais da área de saúde
A determinação não tem validade para profissionais da área de saúde |  Foto: Reprodução

Ainda de acordo com as determinações, os profissionais da área da Saúde serão orientados por uma regulamentação específica, que ainda será divulgada pelas secretárias.

