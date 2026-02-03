Inscrições para 1,8 mil vagas em cursos técnicos gratuitos na Firjan/Senai encerram nesta quarta (4)

Terminam nesta quarta-feira (4) as inscrições para 1.863 vagas gratuitas em cursos técnicos de nível médio em 22 unidades da Firjan SENAI de todo o estado do Rio. As oportunidades abrangem diversas áreas de atuação e as inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet neste link – podendo ser encerradas automaticamente quando o número de inscritos atingir o limite de vagas oferecidas.

As aulas começam em 23 de fevereiro em todo o estado. Só na Região Metropolitana são 928 oportunidades nas unidades de Vila Isabel, Laranjeiras, Maracanã, Tijuca, Benfica, Jacarepaguá, Santa Cruz, Niterói, São Gonçalo, Itaguaí, Nova Iguaçu e Caxias; e no interior do estado em Barra do Piraí, Barra Mansa, Valença, Três Rios, Volta Redonda, Resende, Petrópolis, Friburgo, Itaperuna, Campos e Macaé. As aulas acontecem de manhã, à tarde ou à noite, de acordo com a disponibilidade de cada unidade.

As áreas com oportunidades são: Automação e Mecatrônica, Eletroeletrônica, Automotiva, Metalmecânica - Mecânica, Comunicação Midiática, TI - Software, Logística, Gestão, Vestuário, Petróleo e Gás, Metalmecânica - Soldagem, TI - Hardware, Gráfica, Mídias Impressas e Digitais, Refrigeração e Climatização, Metalmecânica - Mecânica, Segurança do Trabalho, Construção Civil, Energias Renováveis, Química, Mecânica e Alimentos e Bebidas.

Todos os cursos contam com 80% da carga horária realizada em aulas e atividades presenciais, e 20% autoestudo – ou seja, serão quatro dias da semana na unidade Firjan SENAI e um dia para o aluno desenvolver atividades individuais, indicadas pelo instrutor ou estudos realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Logo, é fundamental – para todos os cursos – que o candidato tenha acesso a um computador com conexão à internet.

Inscrições e processo seletivo

O interessado deve fazer a pré-inscrição neste link até esta quarta-feira (4/2) e, em até 48 horas, comparecer à unidade escolhida com a documentação exigida e validar a inscrição. A prova de seleção será realizada em três oportunidades, de acordo com o curso e a unidade, nos dias 7 de fevereiro (manhã ou tarde) e 9 de fevereiro (manhã)e consistem em questões de múltipla escolha de Língua Portuguesa e Matemática.

Para participar, os candidatos devem preencher os pré-requisitos específicos dos cursos desejados, incluindo idade e escolaridade, além de renda familiar mensal per capita bruta seja de até 1,5 salário-mínimo federal, comprovado por meio de uma autodeclaração. Não haverá cobrança de taxa de inscrição e matrícula, e o resultado será divulgado na unidade Firjan SENAI onde o candidato realizou a prova. Outras informações poderão ser obtidas diretamente na unidade Firjan SENAI mais próxima.

Escritório de Carreira

Os alunos ainda contarão com o “Escritório de Carreira”, da Firjan SENAI SESI, que vai conectar, de forma personalizada, os estudantes às oportunidades de emprego na indústria – que tem o maior salário de admissão entre todos os setores da economia, segundo pesquisa da Firjan.

O “Escritório de Carreira” oferece trilhas de formação para o mercado de trabalho, mentorias, workshops e um sistema de matchmaking – o “Conexão Vagas”, que combina e conecta perfis de alunos às demandas das empresas. Os alunos devem procurar a própria unidade onde estão matriculadas para participar das atividades.