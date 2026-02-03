Desfiles da Série Ouro do Carnaval do Rio têm ingressos esgotados

Nos dois dias, os desfiles terão início às 21h - Foto: Divulgação - Marcelo Piu/RioTur

Nos dois dias, os desfiles terão início às 21h - Foto: Divulgação - Marcelo Piu/RioTur

Os ingressos para os dois dias de desfiles das escolas de samba da Série Ouro, antigo grupo de Acesso, estão esgotados. De acordo com a Liga RJ, responsável pelas escolas, todos os ingressos para a sexta-feira (13) e o sábado (14) já foram vendidos. São sete escolas que se apresentam no primeiro dia e oito no segundo. A campeã desse grupo, no ano seguinte, desfila no Grupo Especial da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa). Da mesma forma, a última colocada do Grupo Especial será rebaixada e, no carnaval seguinte, vai desfilar na Série Ouro.

Assim como na temporada passada, o público garantirá lotação máxima nas arquibancadas. A grande diferença é que, para a Série Ouro 2026, os bilhetes foram comercializados integralmente com mais de três semanas de antecedência em relação aos dias de desfile. Nos dois dias, os desfiles terão início às 21h.

Leia também:

Rio tem 2,5 mil oportunidades de emprego com carteira assinada, estágio e jovem aprendiz

Guarda Municipal prende homens que furtaram padaria em São Gonçalo

O presidente da Liga RJ, Hugo Junior, celebrou o resultado e destacou a importância da presença do público para o sucesso dos desfiles.

“É uma alegria enorme saber que teremos a Marquês de Sapucaí cheia mais uma vez. Isso mostra a força da Série Ouro, o trabalho das escolas e o carinho do público. Tenho certeza de que serão grandes desfiles, com muito espetáculo, emoção e alto nível artístico”, afirmou.

Apresentação das escolas na sexta-feira (13 de fevereiro)

1 - Unidos do Jacarezinho

2 - Inocentes de Belford Roxo

3 - Unidos do Parque Acari

4 - Unidos de Bangu

5 - Unidos de Padre Miguel

6 - União da Ilha do Governador

7 - Acadêmicos de Vigário Geral

Apresentação das escolas no sábado (14 de fevereiro)

1 - Botafogo Samba Clube

2 -Em Cima da Hora

3 - Arranco do Engenho de Dentro

4- Império Serrano

5- Estácio de Sá

6 - União de Maricá

7 - Porto da Pedra

8 - Unidos da Ponte