Polícia desmonta esquema de receptação de cobre e apreende materiais em São Gonçalo

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) deflagraram, nesta terça-feira (03/02), uma ofensiva para desarticular uma estrutura criminosa especializada na receptação qualificada de materiais metálicos furtados, especialmente cabos e componentes pertencentes a concessionárias de serviços públicos. A ação integra a "Operação Caminhos do Cobre" e ocorre em endereços ligados aos investigados em São Gonçalo. Até o momento, um criminoso foi preso e celulares foram apreendidos.

A investigação identificou a utilização de uma empresa de reciclagem como fachada para a aquisição, armazenamento e revenda de materiais de origem ilícita. De acordo com dados de inteligência, parte desses materiais era ocultado em um galpão localizado em área rural, próxima à BR-101, com a finalidade de dificultar fiscalizações e mascarar a procedência criminosa.

A ação é resultado de um trabalho contínuo, iniciado após fiscalizações administrativas e denúncias recorrentes, que evoluiu para investigações e representação judicial. São cumpridos, nesta segunda, mandados de busca e apreensão e afastamento de sigilos de dados em endereços ligados aos investigados, à empresa e a imóveis utilizados para armazenamento dos materiais.

As apurações prosseguem para identificar outros possíveis envolvidos e dimensionar o prejuízo causado ao patrimônio público.

A "Operação Caminhos do Cobre" é uma iniciativa contínua para combater o furto de cabos e materiais metálicos, que mira toda a cadeia criminosa, desde o furtador até as metalúrgicas. Desde setembro de 2024, a DRF e outras delegacias da instituição, realizaram mais de 430 fiscalizações em ferros-velhos, com cerca de 200 prisões de responsáveis pelos estabelecimentos nestas ações. Neste mesmo período, cerca de 300 toneladas de fios de cobre e materiais metálicos foram apreendidas pela especializada.

Além disso, houve o pedido de bloqueio de aproximadamente R$ 240 milhões, consolidando a "Operação Caminhos do Cobre" como uma das maiores ofensivas contra a infraestrutura financeira do crime patrimonial no estado.