Esposa de Henrique, da dupla com Juliano, é presa em Orlando, nos EUA

A empresária Amanda Vasconcelos Tavares Reis, de 28 anos, e esposa de Henrique, da dupla com Juliana, foi presa em Orlando, nos Estados Unidos, por dirigir sem carteira e fugir da polícia local, nesta segunda-feira (2).

Ainda não há informações oficiais que confirmem o pagamento de fiança ou liberação judicial, segundo apurado pelo site Metrópoles.

Leia também:

Guarda Municipal prende homens que furtaram padaria em São Gonçalo

Vasco empata com Madureira e perde chance de avançar no Carioca



A esposa do cantor está respondendo por duas acusações, sendo a mais grave ligada a tentativa de não ser abordada pelos agentes de segurança dos EUA. Segundo o relatório, Amanda não obedeceu à ordem de parada, apesar da viatura ter acionado as luzes e sirene, o que é um crime de terceiro grau pela legislação da Flórida.

A segunda acusação é por dirigir sem habilitação válida, uma vez que a carteira de motorista estaria fora do prazo de validade. A infração é considerada contravenção.