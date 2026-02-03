Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Esposa de Henrique, da dupla com Juliano, é presa em Orlando, nos EUA

A empresária foi presa por dirigir sem carteira e fugir da polícia

Escrito por Redação | 03 de fevereiro de 2026 - 09:20
Amanda Vasconcelos Tavares Reis é casada com o cantor Henrique, da dupla com Juliano
A empresária Amanda Vasconcelos Tavares Reis, de 28 anos, e esposa de Henrique, da dupla com Juliana, foi presa em Orlando, nos Estados Unidos, por dirigir sem carteira e fugir da polícia local, nesta segunda-feira (2).

Ainda não há informações oficiais que confirmem o pagamento de fiança ou liberação judicial, segundo apurado pelo site Metrópoles.

A esposa do cantor está respondendo por duas acusações, sendo a mais grave ligada a tentativa de não ser abordada pelos agentes de segurança dos EUA. Segundo o relatório, Amanda não obedeceu à ordem de parada, apesar da viatura ter acionado as luzes e sirene, o que é um crime de terceiro grau pela legislação da Flórida.

A segunda acusação é por dirigir sem habilitação válida, uma vez que a carteira de motorista estaria fora do prazo de validade. A infração é considerada contravenção.

