Casa Ronald RJ promove feira solidária com mais de 4 mil produtos apreendidos e doados pela Receita Federal

A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos para a manutenção do acolhimento oferecido às crianças e adolescentes em tratamento oncológico e suas famílias - Foto: Divulgação - Casa Ronald

A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos para a manutenção do acolhimento oferecido às crianças e adolescentes em tratamento oncológico e suas famílias - Foto: Divulgação - Casa Ronald

A Casa Ronald RJ promove, de 02 a 06 de fevereiro, das 9h às 15h, a feira solidária “Achou, Levou”, com a venda de produtos apreendidos em aeroportos e portos pela Receita Federal, em parceria com a Polícia Federal do Rio de Janeiro, e posteriormente doados à instituição. A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos para a manutenção do acolhimento oferecido às crianças e adolescentes em tratamento oncológico e suas famílias.

Os produtos destinados à Casa Ronald RJ foram doados no final de 2025 e fazem parte do programa Receita Cidadã, da Receita Federal, que visa transformar mercadorias de origem irregular em benefício social, destinando bens apreendidos a instituições beneficentes, filantrópicas e unidades de saúde, além de incentivar práticas sustentáveis ao evitar o desperdício e promover o uso coletivo desses itens. Mais de quatro mil itens foram doados para a Casa Ronald RJ, divididos em mais de 35 categorias.

Leia também:

Guarda Municipal prende homens que furtaram padaria em São Gonçalo

Vasco empata com Madureira e perde chance de avançar no Carioca

O público encontrará uma grande variedade de produtos eletrônicos, eletrodomésticos, artigos de pescaria, brinquedos, fantasias de Carnaval, por exemplo, com preços a partir de R$ 5. Entre os destaques estão caixas de som Xtreme por R$ 80 (valor estimado no mercado é de R$ 210), fritadeiras elétricas por R$ 100 (valor estimado no mercado é de R$220), molinetes de pesca de R$ 160 por R$80, sanduicheiras por R$40, entre outros. Toda a renda arrecadada será integralmente revertida para apoiar as atividades da ONG, que fica na Rua Pedro Guedes, 44 e 29, Maracanã, próxima à estação do metrô de São Cristóvão.

De acordo com Carlos Neves, diretor operacional da Casa Ronald RJ, a parceria representa um avanço importante na estratégia de captação de recursos da instituição. Atualmente, os bazares e as feiras representam 14% da arrecadação anual da unidade. “Essa é uma parceria inédita para a Casa Ronald RJ e extremamente relevante para a sustentabilidade do nosso trabalho. Além de dar uma destinação social correta aos bens apreendidos, essa doação amplia nossa capacidade de arrecadação e contribui diretamente para a manutenção do acolhimento humanizado que oferecemos diariamente às crianças em tratamento e às suas famílias”, afirma.

Há mais de 30 anos, a Casa Ronald RJ oferece hospedagem, alimentação, transporte e suporte psicossocial gratuitos a crianças e adolescentes em tratamento oncológico e suas famílias de diferentes cidades brasileiras. A instituição é referência em acolhimento humanizado e conta com a colaboração de voluntários, parceiros e doadores para manter seus programas.

A entrada para a feira é gratuita e os pagamentos podem ser feitos por cartão de débito e crédito, pix e dinheiro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 98112-0142.

Sobre a Casa Ronald RJ

Fundada em outubro de 1994, a Casa Ronald McDonald do Rio de Janeiro é a primeira Casa Ronald da América Latina e a 162ª do mundo. Com capacidade para até 114 pessoas, é também a maior do Brasil. Em três décadas de história, a Casa contabiliza mais de 400 mil hospedagens, 1 milhão de refeições servidas, mais de 40 mil deslocamentos a hospitais, 50 mil bolsas alimentares distribuídas e mais de 5 mil atendimentos sociais.

Serviço

Ação: Feira “Achou, levou” da Casa Ronald RJ

Data: 02 a 06 de fevereiro

Horário: das 9h às 15h

Preços: a partir de R$ 5

Local: Rua Pedro Guedes, 44 e 29 – Maracanã, Rio de Janeiro

Informação: (21) 98112-0142

Instagram: @bazarcasaronaldrj