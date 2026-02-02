Homem é preso por matar vizinho a pauladas após desentendimento

Um homem foi preso em flagrante por matar o próprio vizinho a pauladas em Itaguaí, na Baixada Fluminense, no último sábado (31). Agentes localizaram o criminoso na Rua Abel Cardoso, no bairro Brisamar, horas após o crime.

De acordo com a Polícia Civil, o caso aconteceu na residência de Jonas da Silva Barbosa, e teria sido motivado por uma discussão com a vítima, Alex Laurindo da Silva. Segundo os agentes, Jonas usou um pedaço de madeira para agredir Alex, atingindo a região da cabeça, mesmo depois da vitima ter caído no chão. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Civil ainda informou que os dois teriam feito uso de drogas horas antes do ocorrido. O preso foi conduzido à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), e autuado em flagrante. As investigações seguem em andamento para o esclarecimento dos fatos.