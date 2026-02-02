Líder do TCP, traficante "Rouba Cena" é preso pela Polícia Civil no Rio

As investigações apontam o envolvimento do traficante no ataque contra o copiloto Felipe Marques, do Saer, em março do ano passado - Foto: Reprodução

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) prenderam, nesta segunda-feira (02/02), uma das principais lideranças da facção Terceiro Comando Puro (TCP) na comunidade da Vila Aliança, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. O criminoso, conhecido como "Rouba Cena", é um dos envolvidos no ataque contra o copiloto do Serviço Aeropolicial (Saer) da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Ele é reincidente com mais de 40 anotações criminais por diversos delitos e foi capturado no momento em que deixava um hotel, em Botafogo, na Zona Sul.

De acordo com os agentes, após monitoramento contínuo e análise de informações de inteligência, os policiais civis identificaram que o criminoso foi para Zona Sul, se esconder das forças de segurança. A equipe monitorou toda movimentação e realizou a abordagem no momento em que o bandido deixava um hotel em Botafogo, a mais de 40 km da comunidade onde exercia o controle criminoso. Com ele, os agentes apreenderam uma pistola com munição.

As investigações apontam o envolvimento do traficante no ataque contra o copiloto Felipe Marques, do Saer, em março do ano passado. O agente foi atingido na cabeça com um tiro de fuzil ao sobrevoar a comunidade da Zona Oeste do Rio durante operação.

O preso possui mais de 40 anotações criminais por delitos como homicídio, tráfico de drogas, roubo e organização criminosa.