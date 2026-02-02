Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,2614 | Euro R$ 6,2042
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Homem morre após acidente envolvendo duas motos na Zona Oeste

O outro motociclista envolvido no acidente sobreviveu

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 02 de fevereiro de 2026 - 14:10
No local, os militares constataram a morte de uma vítima adulta do sexo masculino
No local, os militares constataram a morte de uma vítima adulta do sexo masculino -

Um jovem morreu após se envolver em um acidente entre duas motocicletas na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio de Janeiro, no fim da tarde desse domingo (1).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Jacarepaguá foi acionado por volta das 18h30 para atender a ocorrência sob o viaduto Miguel Salazar. No local, os militares constataram a morte de uma vítima adulta do sexo masculino, após a queda da motocicleta.

Leia também: 

Tragédia anunciada: Morte de idosa reacende debate sobre a poda de árvores

Chuva forte provoca queda de árvore e caos no trânsito no Centro de Niterói

O outro motociclista envolvido no acidente sobreviveu. No entanto, até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dele.

Tags:

acidente zona oeste cidade de deus

Matérias Relacionadas