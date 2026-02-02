Homem morre após acidente envolvendo duas motos na Zona Oeste
O outro motociclista envolvido no acidente sobreviveu
min de leitura | Escrito por Redação | 02 de fevereiro de 2026 - 14:10
Um jovem morreu após se envolver em um acidente entre duas motocicletas na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio de Janeiro, no fim da tarde desse domingo (1).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Jacarepaguá foi acionado por volta das 18h30 para atender a ocorrência sob o viaduto Miguel Salazar. No local, os militares constataram a morte de uma vítima adulta do sexo masculino, após a queda da motocicleta.
Leia também:
Tragédia anunciada: Morte de idosa reacende debate sobre a poda de árvores
Chuva forte provoca queda de árvore e caos no trânsito no Centro de Niterói
O outro motociclista envolvido no acidente sobreviveu. No entanto, até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dele.