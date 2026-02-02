Homem morre após acidente envolvendo duas motos na Zona Oeste

No local, os militares constataram a morte de uma vítima adulta do sexo masculino - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um jovem morreu após se envolver em um acidente entre duas motocicletas na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio de Janeiro, no fim da tarde desse domingo (1).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Jacarepaguá foi acionado por volta das 18h30 para atender a ocorrência sob o viaduto Miguel Salazar. No local, os militares constataram a morte de uma vítima adulta do sexo masculino, após a queda da motocicleta.

O outro motociclista envolvido no acidente sobreviveu. No entanto, até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dele.