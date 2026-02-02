Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Operação Barricada Zero inicia mais uma fase nas comunidades da Vila Aliança

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, três postos suspenderam o funcionamento

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 02 de fevereiro de 2026 - 10:09
Na manhã desta segunda-feira (2), a Polícia Militar iniciou mais uma fase da Operação Barricada Zero na Vila Aliança, em Bangu e Senador Camará, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Os criminosos reagiram ateando fogo em entulhos e chegaram a colocar um caminhão atravessado nos acessos às comunidades. Até o momento, três homens foram presos e um fuzil teria sido apreendido.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, três postos suspenderam o funcionamento para a segurança de profissionais e pacientes.

