Operação Barricada Zero inicia mais uma fase nas comunidades da Vila Aliança

Os criminosos reagiram ateando fogo em entulhos e chegaram a colocar um caminhão atravessado nos acessos às comunidades - Foto: Reprodução/ TV Globo

Os criminosos reagiram ateando fogo em entulhos e chegaram a colocar um caminhão atravessado nos acessos às comunidades - Foto: Reprodução/ TV Globo

Na manhã desta segunda-feira (2), a Polícia Militar iniciou mais uma fase da Operação Barricada Zero na Vila Aliança, em Bangu e Senador Camará, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Os criminosos reagiram ateando fogo em entulhos e chegaram a colocar um caminhão atravessado nos acessos às comunidades. Até o momento, três homens foram presos e um fuzil teria sido apreendido.

Leia também

Guarda Municipal de Maricá prende homem em flagrante por tentativa de feminicídio

Suspeito morre em tentativa de assalto no Fonseca

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, três postos suspenderam o funcionamento para a segurança de profissionais e pacientes.