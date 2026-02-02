Chuva forte provoca queda de árvore e caos no trânsito no Centro de Niterói

A tempestade que atingiu Niterói na noite de domingo provocou diversos transtornos em muitas regiões da cidade. No Centro, na avenida Washington Luís, perto do 12° Batalhão de Polícia Militar, uma árvore grande caiu e interditou completamente a via, fazendo com que veículos e pedestres desviassem o caminho.

A árvore era enorme, com muitos galhos, e acabou ocupando toda a rua. Na hora da queda, parte da fiação de alta tensão foi atingida, provocando um forte barulho que assustou quem estava próximo. Após o ocorrido, fios energizados ficaram espalhados pela via, aumentando o risco de acidentes.

A avenida Washington Luís possui fluxo intenso tanto de veículos quanto de pedestres. O lugar também é frequentado por pessoas em situação de dependência química, o que aumenta a preocupação com a segurança. Além disso, essa interdição atrapalha motoristas que utilizam a rua como acesso à avenida Jansen de Melo, importante rota da região central.