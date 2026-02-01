Suspeito morre em tentativa de assalto no Fonseca
Junto ao corpo do homem foi encontrado um simulacro de arma de fogo
Um suspeito, ainda não identificado, morreu em uma tentativa de assalto na Alameda São Boaventura, no Fonseca, na noite deste sábado (31).
A Polícia Militar informou que, agentes do 12º BPM (Niterói) foram chamados para verificar uma ocorrência com vítima na via. Quando chegaram ao local indicado, os policiais encontraram um homem morto e ao lado do corpo, um simulacro de arma de fogo.
As primeiras informações são de que o homem estaria tentando assaltar usando uma arma falsa. Ao notar a movimentação, o suspeito tentou fugir, mas caiu e bateu a cabeça no chão. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
Os militares isolaram e preservaram a área. A delegacia local, 78ª DP (Fonseca), foi acionada, e o caso está sendo acompanhado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).
O corpo do homem, ainda não identificado, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), do Barreto, e o caso está sob investigação.