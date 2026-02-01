Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,2348 | Euro R$ 6,2263
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Suspeito morre em tentativa de assalto no Fonseca

Junto ao corpo do homem foi encontrado um simulacro de arma de fogo

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 01 de fevereiro de 2026 - 12:37
O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo
O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo -

Um suspeito, ainda não identificado, morreu em uma tentativa de assalto na Alameda São Boaventura, no Fonseca, na noite deste sábado (31).

A Polícia Militar informou que, agentes do 12º BPM (Niterói) foram chamados para verificar uma ocorrência com vítima na via. Quando chegaram ao local indicado, os policiais encontraram um homem morto e ao lado do corpo, um simulacro de arma de fogo.

Leia também: 

Melody recebe alta hospitalar após contrair uma grave infecção

Disque Denúncia pede informações sobre os envolvidos na morte de Policial penal na Linha Amarela

As primeiras informações são de que o homem estaria tentando assaltar usando uma arma falsa. Ao notar a movimentação, o suspeito tentou fugir, mas caiu e bateu a cabeça no chão. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Os militares isolaram e preservaram a área. A delegacia local, 78ª DP (Fonseca), foi acionada, e o caso está sendo acompanhado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

O corpo do homem, ainda não identificado, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), do Barreto, e o caso está sob investigação.

Tags:

fonseca Homem morto Polícia Civil Polícia Militar Tentativa de assalto

Matérias Relacionadas