Suspeito morre em tentativa de assalto no Fonseca

O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo - Foto: Divulgação

O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo - Foto: Divulgação

Um suspeito, ainda não identificado, morreu em uma tentativa de assalto na Alameda São Boaventura, no Fonseca, na noite deste sábado (31).

A Polícia Militar informou que, agentes do 12º BPM (Niterói) foram chamados para verificar uma ocorrência com vítima na via. Quando chegaram ao local indicado, os policiais encontraram um homem morto e ao lado do corpo, um simulacro de arma de fogo.

Leia também:

Melody recebe alta hospitalar após contrair uma grave infecção

Disque Denúncia pede informações sobre os envolvidos na morte de Policial penal na Linha Amarela



As primeiras informações são de que o homem estaria tentando assaltar usando uma arma falsa. Ao notar a movimentação, o suspeito tentou fugir, mas caiu e bateu a cabeça no chão. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Os militares isolaram e preservaram a área. A delegacia local, 78ª DP (Fonseca), foi acionada, e o caso está sendo acompanhado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

O corpo do homem, ainda não identificado, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), do Barreto, e o caso está sob investigação.