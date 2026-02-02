Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Guarda Municipal de Maricá prende homem em flagrante por tentativa de feminicídio

Ação do Grupamento Maria da Penha, com apoio do Grupamento de Ocupação Democrática Armada do Território (GODAT), garantiu a prisão do acusado e o socorro à vítima

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 02 de fevereiro de 2026 - 08:51
O acusado foi preso no local do crime
O acusado foi preso no local do crime -

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, atuou neste sábado (31/01) em um caso de violência doméstica no município. Agentes da Guarda Municipal prenderam um homem em flagrante por tentativa de feminicídio, após ele agredir a ex-sogra no bairro Flamengo.

A ex-mulher do suspeito acionou o Grupamento Maria da Penha. Ao chegarem ao local, as equipes encontraram a vítima, de 56 anos, caída após ter sido empurrada de uma escada e atingida por uma pedra. O acusado foi preso no local do crime. Agentes do Grupamento de Ocupação Democrática Armada do Território (GODAT) também prestaram apoio à ocorrência.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o socorro da vítima, que foi encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, onde passou por procedimento cirúrgico.

O caso foi registrado na 82ª DP (Maricá), e o homem encaminhado posteriormente à Central de Flagrantes da 76ª DP (Niterói).

