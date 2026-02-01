Idosa morre após ser atingida por galho de árvore em Icaraí
Acidente ocorreu durante chuva forte na Rua Domingues de Sá, em Niterói
Uma idosa morreu na tarde deste domingo depois de ser atingida por um galho de árvore na Rua Domingues de Sá, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói. O acidente aconteceu nas proximidades da Rua João Pessoa.
Moradores relataram ter ouvido um forte estrondo, que inicialmente foi associado a um transformador da rede elétrica. Pouco depois, o corpo da vítima foi encontrado caído na calçada.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 17h30 para atender a ocorrência de queda de galho, mas, ao chegar ao local, a mulher já estava sem vida.
A Polícia Civil registrou o caso na 77ª DP (Icaraí), e solicitou perícia para esclarecer as circunstâncias da morte.
O caso ocorreu em meio ao estágio de atenção decretado em Niterói por causa de chuvas moderadas a fortes. A Defesa Civil segue monitorando a situação e alerta para riscos como quedas de árvores, alagamentos e interrupções no fornecimento de energia.
Em nota, a Enel Rio confirmou que um galho de grande porte caiu sobre a rede elétrica, provocando o desligamento de um transformador e o barulho ouvido por moradores. Segundo a concessionária, o galho atingiu a pedestre, que morreu no local. Técnicos isolaram a área para o trabalho das equipes de emergência.