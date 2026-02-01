Concurso da Realeza marca reta final do Pré-Carnaval 2026 do Bloco Loucos pela Vida em Niterói

O concurso da Escolha da Realeza do Bloco Loucos pela Vida, realizado sexta-feira (30) no Centro de Convivência e Cultura de Niterói, marcou um dos momentos mais simbólicos do Pré-Carnaval 2026 e deu início oficial à contagem regressiva para o desfile do bloco, que acontecerá na terça-feira, 10 de fevereiro. O evento reafirmou o Carnaval como espaço de protagonismo, inclusão e cuidado, reunindo usuários da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), familiares, profissionais de saúde e moradores do território.

A programação contou ainda com a participação especial da bateria da GRES Magnólia, que levou ritmo e emoção ao encontro, fortalecendo a conexão entre o samba, a cultura popular e a luta antimanicomial.

Para a secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, a iniciativa reforça que o cuidado em saúde mental vai além dos serviços e também se constrói nos espaços de cultura e convivência.

“O Bloco Loucos pela Vida representa, na prática, o que defendemos para a saúde mental no nosso município: cuidado em liberdade, no território e com protagonismo das pessoas. Quando cultura e saúde caminham juntas, ampliamos o acesso, fortalecemos vínculos e combatemos o estigma. Iniciativas como essa mostram que a Rede de Atenção Psicossocial promove pertencimento, cidadania e valorização da vida, princípios que orientam o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde”, destacou.

Já para a diretora-geral da FeSaúde, Maria Célia Vasconcellos, a iniciativa reforça o compromisso da gestão com ações que ampliam o acesso à cultura e valorizam o cuidado com a saúde mental em diferentes espaços do território.

“A cultura é uma ferramenta potente de cuidado, capaz de fortalecer vínculos, ampliar repertórios e estar presente em diferentes espaços do território, de forma acessível e integrada à vida das pessoas”, afirmou.

Durante a cerimônia, foram eleitos os representantes que conduzirão o bloco ao longo do Carnaval. Francisco Irilando foi escolhido como Rei do Bloco, Ana Paula Ramos como Rainha de Bateria e Marcela Rodrigues como Porta-Estandarte, simbolizando a pluralidade, a potência criativa e a diversidade que marcam a trajetória do Loucos pela Vida.

“Ser rainha de bateria, para mim, é muito importante. É uma alegria imensa. O Bloco Loucos pela Vida é a prova de que somos loucos, sim! Loucos por viver”, afirmou Ana Paula Ramos.

O bloco carnavalesco é ligado ao Centro de Convivência e Cultura (CeCo) Dona Ivone Lara, gerido pela FeSaúde, e integra os equipamentos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do município, fortalecendo a articulação entre cultura, saúde e políticas públicas de cuidado em liberdade.

O Bloco Loucos pela Vida atua muito além do período carnavalesco. Ao longo do ano, o grupo promove oficinas, ensaios e apresentações que fortalecem vínculos comunitários e evidenciam o cuidado promovido pela RAPS, tendo a arte como uma poderosa ferramenta de transformação, inclusão e acolhimento.

Faltando dez dias para o desfile, o Pré-Carnaval 2026 já deixa marcas de afeto, mobilização social e construção coletiva. Durante o período de preparação, o bloco realizou aproximadamente 36 ensaios, garantindo a participação ativa de usuários, profissionais da RAPS, familiares e apoiadores do projeto.

“Iniciativas como o bloco envolvem atividades de musicalização, construção de coletivos, criação de adereços, elaboração de textos, apresentações musicais e teatrais e circulação pela cidade. Todas essas experiências podem integrar o Projeto Terapêutico Singular dos usuários e contribuir diretamente para seus processos de reabilitação. Participar do Carnaval também é uma forma de promover pertencimento, fortalecer vínculos com a cidade e ampliar as estratégias de cuidado. A saúde mental é multifatorial, e por isso as ações precisam acompanhar essa lógica”, afirmou Camila Donnola, gerente da RAPS.

A construção do Carnaval 2026 foi marcada por um processo democrático e participativo, com a realização de dois eventos para escolha do enredo e do samba-enredo. Nesta edição, sete sambas concorrentes foram inscritos e apresentados, fruto de um trabalho coletivo desenvolvido em oficinas e encontros realizados ao longo dos últimos meses.

O samba vencedor, “Sou esperança, sou liberdade”, é de autoria de Jaguacyara, usuária da RAPS, e será apresentado no desfile com o enredo “O CAPS não é meme: por que minha invisibilidade te incomoda?”. A temática propõe uma reflexão direta e necessária sobre o estigma e a invisibilidade das pessoas em sofrimento psíquico, além de reforçar a importância dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) como política pública essencial e espaços de cuidado em liberdade no âmbito do Sistema Único de Saúde.

A preparação artística contou ainda com 30 oficinas de batuque e seis oficinas de adereços, responsáveis por dar ritmo, identidade visual e força simbólica ao desfile.

O Bloco Loucos pela Vida entra agora na reta final de preparação para mais um desfile que promete emoção, alegria e reflexão, reafirmando que cuidado, cultura e liberdade caminham juntos.

Serviço – Carnaval 2026 | Desfile do Bloco Loucos pela Vida

Data: terça-feira, 10 de fevereiro de 2026

Concentração: 14h30

Local: Praça Araribóia