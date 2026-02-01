Melody recebe alta hospitalar após contrair uma grave infecção

Após ficar internada para tratamento de uma infecção aguda no estômago, a cantora Melody, de 19 anos, ganhou alta do hospital neste sábado (31). A jovem precisou ficar internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e, através das redes sociais, acalmou os fãs ao anunciar que estava bem e que os compromissos profissionais serão retomados.



Melody postou um vídeo nos stories do Instagram, dizendo que já está em casa e continua com o tratamento. “E aí, galera! Passando aqui pra avisar vocês que eu já estou em casa, estou me cuidando, tomando remédio, melhorando, Graças a Deus”, falou.

A artista aproveitou para agradecer as mensagens de carinho e apoio que recebeu. “Quero agradecer a todos pelas mensagens, pela preocupação. Muito obrigada pelo carinho”, comentou.

A cantora disse que a volta aos palcos já tem data certa. “Quero avisar vocês que, a partir do dia 3, já estarei cumprindo minha agenda de shows novamente, tá bom? A gente tá cuidando pra voltar com tudo pra vocês”, anunciou.

Por causa de uma infecção aguda no estômago, Melody precisou cancelar alguns compromissos profissionais, como a participação no bloco “SeráQAbre”, junto com Ivete Sangalo, que ocorre neste domingo (1), no Circuito Preta Gil, no Rio de Janeiro.