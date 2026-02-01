Disque Denúncia pede informações sobre os envolvidos na morte de Policial penal na Linha Amarela

Ele foi socorrido por equipes da concessionária Lamsa e levado ao Hospital Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu aos ferimentos - Foto: Divulgação

Ele foi socorrido por equipes da concessionária Lamsa e levado ao Hospital Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu aos ferimentos - Foto: Divulgação

O Disque Denúncia (2253-1177) divulga, neste domingo (01), um cartaz com o título - Quem Matou? - para auxiliar o Núcleo de Investigações de Morte de Agentes de Segurança, da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a fim de obter informações que levem à identificação e localização dos envolvidos na morte do policial penal Denilson Ribeiro Dias, na tarde deste sábado (31), por volta 12h, após reagir a uma tentativa de assalto na Linha Amarela, na altura do túnel da Covanca, no sentido Fundão, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Uma recompensa de R$ 5 mil reais é oferecida por informações que levem à autoria e prisão dos criminosos.

No hora do crime, o policial que dirigia uma moto, reagiu e houve confronto, e acabou sendo atingido. Ele foi socorrido por equipes da concessionária Lamsa e levado ao Hospital Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A mulher do agente, que estava na garupa, não foi ferida. Ela também foi encaminhada ao mesmo hospital para os cuidados médicos.

Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), a arma do policial foi levada pelos criminosos. A Polícia Civil informou que a investigação está a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Os agentes da especializada fizeram perícia no local do crime e buscaram câmeras de segurança e testemunhas que possam ajudar na autoria do crime.

O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre a identificação dos envolvidos favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido