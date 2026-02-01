Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Disque Denúncia pede informações sobre os envolvidos na morte de Policial penal na Linha Amarela

Denilson Ribeiro Dias trafegava pela via quando foi abordado por criminosos que anunciaram o assalto.

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 01 de fevereiro de 2026 - 11:53
Ele foi socorrido por equipes da concessionária Lamsa e levado ao Hospital Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu aos ferimentos
O Disque Denúncia (2253-1177) divulga, neste domingo (01), um cartaz com o título - Quem Matou? - para auxiliar o Núcleo de Investigações de Morte de Agentes de Segurança, da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a fim de obter informações que levem à identificação e localização dos envolvidos na morte do policial penal Denilson Ribeiro Dias, na tarde deste sábado (31), por volta 12h, após reagir a uma tentativa de assalto na Linha Amarela, na altura do túnel da Covanca, no sentido Fundão, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Uma recompensa de R$ 5 mil reais é oferecida por informações que levem à autoria e prisão dos criminosos. 

No hora do crime, o policial que dirigia uma moto, reagiu e houve confronto, e acabou sendo atingido. Ele foi socorrido por equipes da concessionária Lamsa e levado ao Hospital Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A mulher do agente, que estava na garupa, não foi ferida. Ela também foi encaminhada ao mesmo hospital para os cuidados médicos.

Leia também: 

Suspeito morre durante confronto com a PM na Comunidade da Correia

Criança de 4 anos que desapareceu em região de mata é encontrada em MG

Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), a arma do policial foi levada pelos criminosos. A Polícia Civil informou que a investigação está a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Os agentes da especializada fizeram perícia no local do crime e buscaram câmeras de segurança e testemunhas que possam ajudar na autoria do crime. 

O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre a identificação dos envolvidos  favor entrar em contato  pelos seguintes canais de atendimento:    

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido

