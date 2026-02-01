Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Menina de 8 anos é morta a tiros dentro de carro na Baixada Fluminense

As vítimas eram moradoras da região

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 01 de fevereiro de 2026 - 10:11
Carro da vítima foi alvo de tiros
Carro da vítima foi alvo de tiros -

Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), prenderam, neste domingo (1), um criminoso apontado como o responsável pela morte de uma menina de 8 anos, depois de um ataque a tiros ocorrido na comunidade Gogó de Ema, localizada no bairro Bom Pastor, na Baixada Fluminense.

A Polícia Militar informou que o crime aconteceu quando pai e filha estavam em um carro que parou e, apesar de o motorista se identificar, um homem armado efetuou diversos disparos contra o veículo. A criança foi baleada e chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos. O pai da menina também foi atingido.

De acordo com informações de moradores, as duas vítimas viveram por toda a vida na localidade.

Depois do ataque, os militares encontraram e prenderam o criminoso. A arma usada no crime também foi apreendida. O caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo), onde o homem continua preso.

Arma usada no crime foi apreendida
Arma usada no crime foi apreendida |  Foto: Divulgação

A motivação do crime ainda está sendo apurada.

