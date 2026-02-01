PRF apreende produto químico usado na preparação de drogas no RJ; Vídeo!

A ação faz parte da Operação Atena, que reforça o policiamento nas rodovias federais do estado - Foto: Divulgação - PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase 300 quilos de um produto químico usado na produção de drogas, na madrugada de sábado (31), durante fiscalização na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no Sul Fluminense. O material teria como destino o Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. A ação faz parte da Operação Atena, que reforça o policiamento nas rodovias federais do estado.

Por volta da meia-noite, na altura de Resende, policiais rodoviários federais do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da 7ª Delegacia (Resende) abordaram um veículo. O motorista, de 42 anos, informou para os policiais que transportava produtos químicos de São Paulo para o Rio de Janeiro, mas não soube dizer qual era o produto transportado e nem apresentou documentação. Ele contou que receberia R$ 2 mil para entregar o material no aeroporto do Galeão, mas logo em seguida confessou que não sabia exatamente onde seria a entrega e seguiria as informações do GPS.

Ao verificarem o destino do GPS, os policiais viram que era o Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. O condutor disse para a equipe da PRF que faria a entrega para um comparsa quando chegasse no local.

No total, havia 276 quilos de um pó branco, distribuídos em 12 sacos. Quando uma amostra do produto foi submetida ao narcoteste, deu negativo para cocaína. Devido à situação suspeita, o material foi encaminhado para a perícia técnica, onde foi constatado haver a substância lidocaína na composição do pó branco, insumo comumente utilizado por narcotraficantes para aumentar o volume das drogas, "batizando" a cocaína vendida no varejo.





A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil (89ª DP), onde o produto químico, o veículo e o celular do suspeito ficaram apreendidos.