Foragida conhecida como “Zanja” é investigada por golpes Boa Noite, Cinderela

O Disque Denúncia (2253-1177) divulga, um cartaz para auxiliar nas investigações da Divisão de Buscas e Recapturas (RECAP), da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP/RJ), a fim de obter informações que levem à localização e prisão de Elisângela Pereira da Rocha Andrade, mais conhecida pelo apelido de “Zanja”, de 50 anos. Evadida do Sistema Penitenciário, desde março de 2025, ela é suspeita de aplicar várias vezes o golpe conhecido como “Boa Noite, Cinderela”.

Com novo pedido de prisão preventiva, a pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), ela tem 29 anotações em sua ficha criminal, e quatro mandados já expedidos pela Justiça do Rio. Entre os crimes atribuídos a Elisângela estão roubos, estelionato, lesão corporal e ameaça. De acordo com a promotoria, ao menos sete registros estão relacionados ao golpe em que a vítima é dopada para facilitar o roubo.

“Elisângela é uma criminosa extremamente perigosa, inclusive com quatro condenações na Justiça. O Ministério Público mais uma vez não só denuncia, mas também pede a prisão preventiva dela. No início de 2025, ela recebeu um benefício para sair da cadeia, não retornou e continuou com sua vida criminosa”, afirmou o promotor Sauvei Lai.

De acordo com as investigações, Elisângela fez vítimas em diferentes bairros do Rio. Ela marcava encontros a partir de aplicativos de relacionamentos e, na presença das vítimas, usava substâncias entorpecentes em bebidas para dopá-las. Um novo caso foi apresentado pelo MPRJ. Em novembro do ano passado, Elisângela conheceu um homem por meio de um aplicativo de relacionamentos. Usando um nome falso de “Amanda”, marcou um encontro e convenceu a vítima a recebê-la em casa. Imagens de câmeras de segurança mostram Elisângela e o homem entrando juntos em uma farmácia minutos antes do crime. Em seguida, os dois foram para a residência da vítima.

Segundo relato da vítima, ela colocou um sonífero no refrigerante. Quando ela acordou no dia seguinte, viu que faltavam documentos, chave da casa e dinheiro e havia uma retirada via Pix. Ainda, segundo a vítima, o prejuízo financeiro foi de cerca de R$ 5,4 mil, além da perda de documentos pessoais.

Presa em 2017, ela foi condenada a uma pena de 40 anos de reclusão. Em janeiro de 2025, ele progrediu do regime fechado para o semiaberto, e recebeu o benefício na modalidade de Visita Periódica ao Lar (VPL). No dia 25 de março do mesmo ano, ela saiu e não retornou mais à sua unidade prisional. Por isso, foi expedido um Mandado de Prisão, pela Vara de Execuções Penais (VEP), Espécie de prisão: Recaptura, Tipo do Mandado Originário: Mandado de Prisão Motivo: Evasão, pelo crime de Roubo Majorado, onde cumpriu só cumpriu 17% da pena, faltando ainda a serem cumprido mais 83%, que equivale Pena Remanescente de 33 anos, 4 meses, e 13 dias.

“Zanja”, possui ainda mais três mandados de prisão, expedidos pelas seguintes Varas Criminais: 2ª Vara Criminal da Regional Santa Cruz, pelo crime de Roubo; Espécie de prisão: Preventiva; 36ª Vara Criminal da Capital, Espécie de prisão: Preventiva, pelo crime de Furto Qualificado e pela 43ª Vara Criminal da Capital, Espécie de prisão: Preventiva, pelos crimes de Roubo e Furto Qualificado.

