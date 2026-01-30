Prefeitura realiza interdições no trânsito para ensaio da Porto da Pedra neste domingo (1)

A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo vai implantar o esquema especial de trânsito para novo ensaio de rua do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra, que acontecerá no próximo domingo (1), no Centro. O objetivo das mudanças, que são temporárias e durarão apenas durante o evento, é organizar o trânsito, garantindo um ensaio com segurança. As alterações foram publicadas no Diário Oficial do dia 20 de janeiro e terão início a partir das 18h do dia do evento, seguindo até o fim do ensaio.

Com as mudanças, as ruas Dr. Feliciano Sodré e Dr. Nilo Peçanha ficarão interditadas no trecho compreendido entre as ruas Salvatori e General Antônio Rodrigues. Durante a interdição, o trânsito de carros no sentido Centro e Estrela do Norte será desviado para a Rua Salvatori, seguindo pela Rua Aluísio Neiva e pela Rua General Antônio Rodrigues. As ruas Aluísio Neiva e General Antônio Rodrigues terão sentido único de circulação (para o Centro e Estrela do Norte).

As ruas Coronel Rodrigues, João de Souza, Eduardo Vieira de Souza, Travessa Jorge Soares e Antônio Santos Figueiredo terão interdição no cruzamento com a Rua Dr. Nilo Peçanha e operarão em regime de sentido duplo de circulação.

Será proibido o estacionamento de veículos nas ruas Dr. Feliciano Sodré, Dr. Nilo Peçanha, Aluísio Neiva, General Antônio Rodrigues e Salvatori. Os veículos que estiverem estacionados nessas vias estarão sujeitos à remoção, conforme previsto no artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).