Suspeito de atirar em mulher durante assalto morre em operação da Polícia Civil

A ação foi realizada por agentes da 34ª DP (Bangu) em parceria com a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) - Foto: Reprodução - Internet

Uma ação da 34ª DP (Bangu), em parceria com a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), no Morro do Salgueiro, situado na Tijuca, nesta sexta-feira (30), acabou com a morte de um homem acusado de atirar em uma mulher durante uma tentativa de assalto.

A Polícia Civil informou que os agentes identificaram o homem e descobriram que ele usava uma barbearia, ligada ao Comando Vermelho, como esconderijo. Sabendo disso, as equipes organizaram a operação em direção à comunidade com a intenção de cumprir o mandado de prisão contra o suspeito.

Quando os militares chegaram ao local, iniciou-se um confronto que terminou com o homem baleado. O acusado ainda foi socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar da localidade, porém não resistiu aos ferimentos.

O suspeito é indiciado por ter atirado contra uma mulher, em uma tentativa de assalto a bar em Bangu, em julho do ano passado. A vítima foi baleada na cabeça, sendo socorrida ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, situado em Realengo, mas, felizmente, sobreviveu.