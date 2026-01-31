Polícia Civil prende receptador de celular na Cinelândia

Policiais civis da 5ª DP (Mem de Sá) prenderam em flagrante um homem, de 19 anos, nesta sexta-feira (30/01), pelo crime de receptação. A ação integra as atividades de inteligência desenvolvidas pela unidade, com foco na repressão aos crimes de roubo, furto e receptação de aparelhos celulares.

Durante diligências na Cinelândia, região central da cidade do Rio de Janeiro, os agentes observaram um homem em uma bicicleta que, ao perceber a aproximação da equipe policial, tentou se evadir do local. Após a abordagem, os policiais encontraram em sua posse um telefone celular produto de furto, que foi imediatamente apreendido.

O homem foi conduzido à unidade policial, onde foi autuado em flagrante pelo crime de receptação.

A ação faz parte da "Operação Rastreio", maior iniciativa do estado do Rio de Janeiro para combater toda a cadeia criminosa que envolve a subtração e a receptação de celulares. As ações contínuas já resultaram mais de 13 mil celulares recuperados, sendo mais de 4.400 aparelhos devolvidos para os legítimos donos. Até o momento, são mais de 780 criminosos presos, entre roubadores, furtadores e receptadores.