Mulher é arremessada do segundo andar e suspeito é preso no Rio
As equipes foram acionadas por populares e assim que chegaram no local, encontraram a vítima caída na rua
Guardas municipais da 1ª Inspetoria (Centro) prenderam em flagrante, na manhã deste sábado, dia 31, um homem suspeito de ter jogado a companheira de 35 anos do segundo andar de uma residência, no Centro da cidade.
As equipes foram acionadas por populares e assim que chegaram no local, encontraram a vítima caída na rua. O Corpo de Bombeiros, que já havia sido acionado, chegou em seguida e prestou atendimento e encaminhou a mulher para o Hospital Municipal Souza Aguiar.
Leia também:
Polícia Civil prende receptador de celular na Cinelândia
Gracyanne Barbosa recebe pedido de namoro de empresário
O suspeito foi localizado ainda no interior da residência do casal e afirmou apenas que houve uma discussão. Ele foi detido e conduzido à 6ª D P (Cidade Nova) e em seguida, para a 19ª Delegacia ( Tijuca), onde permaneceu preso e o caso foi registrado.
Apenas em 2025, o número de atendimentos a mulheres vítimas de violência, pela Guarda Municipal do Rio, chegou a 24.194 e 3.933 medidas protetivas foram solicitadas, resultando em 51 prisões e 265 homens conduzidos à delegacia.