Gracyanne Barbosa recebe pedido de namoro de empresário

A influenciadora fitness, Gracyanne Barbosa, de 42 anos, recebeu um pedido de namoro feito por Gabriel Cardoso, nesta sexta-feira (30). A surpresa feita pelo empresário contou com balões em formato de coração, buquê de rosas vermelhas e até velas espalhadas dentro de um carro.

"Nunca fui de acreditar em destino ou sorte, mas quando você apareceu na minha vida percebi que era o universo conspirando para termos esse encontro. Você me surpreende todos os dias, com cuidado, presença, verdade, intensidade, escrevendo a punho, cozinhando. E último domingo, mesmo sendo quase impossível (eu não coopero) preparou essa surpresa linda", escreveu Gracyanne nas redes sociais.

A influenciadora aceitou o romântico pedido de namoro e ainda falou sobre a sensação de segurança que sente quando está com Gabriel. "Foi no momento que percebi que o lugar que quero estar no fim do dia, é com a cabeça no seu peito, me sentindo viva, perdendo totalmente o controle e ao mesmo tempo sentindo que estou segura e em paz. Obrigada por chegar leve, me fazer sorrir, me inspirar e por todo o resto que faz comigo; mas essa parte conto no seu ouvido."

A famosa já havia assumido um affair com o empresário, no réveillon passado em Trancoso, na Bahia. A primeira aparição pública dos dois juntos ocorreu nesta segunda-feira (26), em um evento no Theatro Municipal de São Paulo.