Corpo de Bombeiros RJ inicia fiscalização dos camarotes da Sapucaí

A ação tem como objetivo reforçar a segurança do público, dos trabalhadores e das estruturas temporárias durante o período pré-Carnaval - Foto: Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) deu início às fiscalizações dos camarotes instalados no Sambódromo da Marquês de Sapucaí nesta sexta-feira (30.01). A ação tem como objetivo reforçar a segurança do público, dos trabalhadores e das estruturas temporárias durante o período pré-Carnaval.

As autorizações valem até o dia 8 de fevereiro e têm como finalidade a liberação dos espaços para os ensaios técnicos das escolas de samba. Antes dos desfiles oficiais do Carnaval 2026, ainda será realizada uma vistoria final para autorizar o funcionamento dos camarotes nos dias de evento.

Todos os camarotes que estavam abertos foram vistoriados. Treze espaços foram notificados para regularização.

"Os ensaios técnicos mobilizam milhares de pessoas, por isso o cuidado com as estruturas precisa começar bem antes da grande festa. Nosso objetivo é que o público possa aproveitar esse momento com segurança e que o Carnaval seja uma celebração marcada apenas pela alegria", destacou o governador Cláudio Castro.

A fiscalização é conduzida pela Diretoria-Geral de Diversões Públicas (DGDP) do CBMERJ e verifica, entre outros pontos, o funcionamento dos sistemas de segurança contra incêndio, a sinalização adequada e a manutenção das rotas de fuga totalmente desobstruídas, garantindo condições seguras para o uso dos espaços.

"A atuação preventiva do Corpo de Bombeiros é fundamental para garantir a segurança de milhares de pessoas que frequentam a Marquês de Sapucaí. Nosso trabalho começa muito antes dos desfiles, com vistorias rigorosas e planejamento técnico, para que o público, os trabalhadores e os artistas possam aproveitar a festa com tranquilidade e segurança", declarou o Coronel Tarciso Salles, secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ.