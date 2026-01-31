Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,2348 | Euro R$ 6,2263
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Homem é preso após furtar celular no Centro de Niterói

O acusado foi encontrado por populares

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 31 de janeiro de 2026 - 10:14
O homem foi encontrado por populares
O homem foi encontrado por populares -

Um homem, de 18 anos, foi preso em flagrante após furtar um celular no Centro de Niterói, na noite desta sexta-feira (30). O acusado foi encontrado por populares que presenciaram o crime.

De acordo com o registro de ocorrências, policiais militares lotados no 12º BPM (Niterói), foram acionados para a Rua José Clemente, no Centro de Niterói, para apurar um furto no local. Quando chegaram, a vítima informou que estava em um ponto de ônibus na Avenida Visconde do Rio Branco, quando o acusado passou e pegou o seu aparelho celular e fugiu logo em seguida.

Leia também: 

Ministério da Saúde diz que vírus Nipah não ameaça o Brasil

Assessoria de Zé Felipe explica vídeo em que o famoso joga celular de influenciadora

Assustada, a vítima teria gritado “pega ladrão”, e pessoas que estavam passando pela rua conseguiram encontrar o homem com o celular furtado. Com isso, o acusado foi preso e, junto com a vítima, foi encaminhado para a 76ª DP (Centro), onde o caso foi registrado e ele foi autuado em flagrante por furto e permanece preso.


Autor: Divulgação

Tags:

centro de niterói furto de celular Niterói

Matérias Relacionadas