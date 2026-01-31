Homem é preso após furtar celular no Centro de Niterói

Um homem, de 18 anos, foi preso em flagrante após furtar um celular no Centro de Niterói, na noite desta sexta-feira (30). O acusado foi encontrado por populares que presenciaram o crime.

De acordo com o registro de ocorrências, policiais militares lotados no 12º BPM (Niterói), foram acionados para a Rua José Clemente, no Centro de Niterói, para apurar um furto no local. Quando chegaram, a vítima informou que estava em um ponto de ônibus na Avenida Visconde do Rio Branco, quando o acusado passou e pegou o seu aparelho celular e fugiu logo em seguida.

Leia também:

Ministério da Saúde diz que vírus Nipah não ameaça o Brasil

Assessoria de Zé Felipe explica vídeo em que o famoso joga celular de influenciadora

Assustada, a vítima teria gritado “pega ladrão”, e pessoas que estavam passando pela rua conseguiram encontrar o homem com o celular furtado. Com isso, o acusado foi preso e, junto com a vítima, foi encaminhado para a 76ª DP (Centro), onde o caso foi registrado e ele foi autuado em flagrante por furto e permanece preso.







Homem foi levado à 76º DP Divulgação