Mulher é presa após furtar chocolate e sorvete em mercado de Niterói

Ambos de uma marca importada, no valor de R$ 116,45 - Foto: Divulgação/Polícia Militar

Uma mulher foi presa na noite desta quarta-feira (29) por furto a um supermercado. De acordo com a Polícia Militar, agentes foram acionados após a equipe de segurança da loja identificar a suspeita praticando o crime na Rua Marechal Deodoro. A mulher teria sido flagrada após roubar um pote de sorvete e um chocolate, ambos de uma marca importada, no valor de R$ 116,45.

A acusada foi detida ainda no local e conduzida à 76ª DP, onde o caso foi registrado. Após os procedimentos legais, ela foi autuada pelo crime de furto e, depois foi liberada.

O material recuperado foi apreendido e a ocorrência registrada para as providências cabíveis.