Polícia investiga morte de homem em São Gonçalo

A polícia investiga a morte de um homem de 30 anos, após ser baleado no interior da comunidade do Arrastão, no Rio do Ouro, em São Gonçalo. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (29). A identidade não foi divulgada.

A vítima chegou a ser socorrida por populares, levada para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos.

O está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG). As equipes da especializada estão realizando diligências para esclarecer o crime.

