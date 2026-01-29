Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Polícia investiga morte de homem em São Gonçalo

Vítima foi baleada na Comunidade do Arrastão, no Rio do Ouro, e chegou a ser levada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat)

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 29 de janeiro de 2026 - 19:57
Homem morreu ao dar entrada no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê
A polícia investiga a morte de um homem de 30 anos, após ser baleado no interior da comunidade do Arrastão, no Rio do Ouro, em São Gonçalo. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (29). A identidade não foi divulgada.

A vítima chegou a ser socorrida por populares, levada para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos.

O está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG). As equipes da especializada estão realizando diligências para esclarecer o crime.

