Polícia Civil cumpre mandado de prisão temporária em caso de homicídio em Itaipuaçu

Os presos são acusados de envolvimento em uma briga ocorrida no dia 4 de novembro de 2023 em um bar localizado na Rua Capitão Mello, no bairro Recanto de Itaipuaçu - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) cumpriram nesta quinta-feira (29) um mandado de prisão temporária contra dois suspeitos ligados a um crime de homicídio em Recanto de Itaipuaçu, Maricá (RJ).

Os presos são acusados de envolvimento em uma briga ocorrida no dia 4 de novembro de 2023 em um bar localizado na Rua Capitão Mello, no bairro Recanto de Itaipuaçu. Durante o conflito, a vítima, sofreu múltiplas lesões, incluindo ferimento por arma branca. Apesar de receber atendimento médico, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara.

De acordo com as investigações, a Polícia Civil reuniu e analisou imagens cedidas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) de Maricá. A partir da identificação dos suspeitos, os investigadores capturaram a dupla como participantes da briga que culminou no homicídio.

Relembrando

Charles Bickford Pessanha Delbons Júnior, 45 anos, morreu após ser esfaqueado durante uma briga generalizada em um bar na localidade conhecida como Mato Dentro, em Itaipuaçu.

O crime aconteceu na noite do 4 de novembro de 2023. A vítima ainda foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu e morreu no Hospital Che Guevara.