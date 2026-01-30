Polícia Militar recupera bicicleta furtada no Centro de Niterói

Na madrugada desta quarta-feira (28), uma bicicleta furtada em frente ao Plaza Shopping, no Centro de Niterói, foi recuperada por policiais militares na Avenida Jansen de Melo.

De acordo com a Polícia Militar, o furto da bicicleta foi comunicado ao comando do 12º BPM. A partir da informação, agentes receberam a denúncia de que estaria escondido em um local conhecido como “Casarão”, na mesma região.

Devido às condições do ambiente, que apresentava baixa iluminação e era frequentado por moradores em situação de rua, foi solicitado apoio para garantir a segurança da ação. No local, as equipes conseguiram localizar a bicicleta, que foi apreendida.

No momento da recuperação, não foi possível identificar o autor do furto. O pertence foi encaminhado à 76ª DP, onde a proprietária compareceu e teve a bicicleta devolvida.