Homem suspeito de tentar assaltar ônibus cai em canal no Fonseca

Um homem está sendo investigado pela Polícia Civil após uma tentativa de assalto ao ônibus da linha 2146D, que vinha do Rio para Maricá, da empresa Amparo, na tarde desta quinta-feira (29). O suspeito foi capturado depois de cair no canal da Alameda São Boaventura, no Fonseca, em Niterói.

A situação ocorreu próximo à Delegacia do Fonseca (78ª DP), quando o homem tentava subir do canal. De acordo com testemunhas, o homem seria o responsável por ter tentado assaltar o ônibus, mas foi impedido por populares. Em meio à confusão, ele fugiu a pé pela Alameda e caiu no canal.

Pouco depois, ele foi removido do canal por populares e encaminhado à 78ª DP (Fonseca). Entretanto, não ocorreu a formalização das acusações na unidade policial, além de não ter ocorrido flagrante e, por isso, o homem foi liberado.

