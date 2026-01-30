Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Polícia Civil prende assaltante violento que ostentava nas redes sociais

Contra o homem, foi cumprido um mandado de prisão condenatório por roubo qualificado

30 de janeiro de 2026 - 08:23
A ação foi realizada pelos policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) -

Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) prenderam, nesta quinta-feira (29), um assaltante que ostentava nas redes sociais. Considerado violento, ele foi surpreendido no calçadão de Copacabana, na Zona Sul do Rio.

De acordo com as investigações, o criminoso cometia roubos contra transeuntes em bairros da Zona Sul, tendo como principais alvos celulares e joias. Ele utilizava as redes sociais para exibir sua rotina, acreditando estar fora do alcance das forças de segurança, mas após trabalho de inteligência foi localizado em um momento de lazer na Zona Sul.

Contra o homem, foi cumprido um mandado de prisão condenatório por roubo qualificado. Ele possui diversas anotações criminais por delitos patrimoniais. A prisão integra a Operação Rede Segurada, um conjunto de ações permanentes voltadas à identificação, localização e captura de foragidos que deixam rastros no ambiente virtual.

