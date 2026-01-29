Vasco estreia no Brasileirão perdendo de virada para o Mirassol por 2 a 1, em São Paulo
Jogo está sendo realizado no Estádio José Maria de Campos Maia, no interior daquele estado, na noite dessa quinta-feira (29)
O Mirassol manteve a escrita e venceu o Vasco novamente. Na estreia do Campeonato Brasileiro de 2026, a equipe paulista bateu o Cruz-Maltino por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (29), no Estádio José Maria de Campos Maia. Philippe Coutinho marcou para os visitantes, mas um gol contra de Carlos Cuesta e um chute desviado de Eduardo garantiram os três pontos para os donos da casa. Com o resultado, o Leão assume a terceira colocação provisória, enquanto o Vasco larga na zona inferior da tabela, em 13º lugar.
A partida começou intensa no interior paulsta. O Vasco abriu o placar aos 20 minutos com Philippe Coutinho. Puma Rodríguez cruzou na medida e o camisa 10 cabeceou firme, mas chocou a cabeça com o zagueiro João Victor no lance. A bola tocou no travessão antes de entrar. Os médicos atenderam os atletas prontamente e ambos voltaram ao jogo usando toucas de proteção. O Mirassol reagiu rápido. Aos 31 minutos, Renato Marques ganhou disputa pelo alto e a bola desviou no zagueiro Carlos Cuesta antes de morrer no fundo das redes de Léo Jardim.
Na etapa final, os erros defensivos custaram caro ao time carioca. Aos 8 minutos, Lucas Piton errou a saída de bola na entrada da área e entregou o presente para Alesson. O atacante serviu Eduardo, que invadiu a área e chutou. A bola desviou em Thiago Mendes e enganou o goleiro Léo Jardim: 2 a 1 para o Mirassol. O Vasco sentiu o golpe e teve dificuldades para criar jogadas claras na sequência imediata ao gol.
O técnico Fernando Diniz mexeu no time e lançou jovens como GB e Matheus França. O Vasco pressionou nos minutos finais na base do "abafa". Andrés Gómez e Andrey Fernandes obrigaram o goleiro Walter a fazer duas grandes defesas nos acréscimos. Houve até com desvios na zaga que quase traíram o arqueiro. Por fim, apesar da insistência, o Mirassol segurou a vitória e confirmou o terceiro triunfo em três jogos na história do confronto.