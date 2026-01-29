Pra virar a cabeça!: fogão começa bem o Brasileirão 2026 com goleada sobre o Cruzeiro no Maracanã
Partida, vencida pelo alvinegro por 4 a 0, foi disputada na noite dessa quinta-feira (29)
Que noite fantástica! Depois de um dia agitado nos bastidores, o Botafogo de Martín Anselmi encantou. Com um futebol ofensivo, golaços e muita categoria, o Glorioso não teve piedade do badalado Cruzeiro, goleou por 4 a 0 nesta quinta-feira, no Estádio Nilton Santos, e já iniciou o Campeonato Brasileiro como líder isolado. É o fim de um tabu de 10 anos sem vencer a Raposa.
O jogo
O Botafogo começou o jogo pressionando alto, com linhas altas na defesa e tentando atacar rápido. E iniciou muito bem. Aos 13 minutos, Alex Telles cobrou falta do lado direito, Arthur Cabral cabeceou no primeiro pau e Newton por muito pouco não conseguiu escorar para gol na segunda trave. Seria 1 a 0.
Porém, aos poucos o Cruzeiro foi melhorando, aproveitando-se das linhas altas do Botafogo e do cansaço alvinegro por conta do ritmo frenético. Aos 21 minutos, Kaio Jorge chegou a balançar as redes, mas o gol foi invalidado por impedimento.
Leia também:
Caso Orelha: o que se sabe até agora sobre a morte do cão em Santa Catarina
Polícia investiga morte de homem em São Gonçalo
Aos 30, o Cruzeiro quase abriu o placar. Numa bola que ficou viva, houve uma indecisão entre Mateo Ponte e Neto, Kaiki finalizou e o goleiro alvinegro salvou. As chances da Raposa foram se sucedendo. Aos 41, Gerson cruzou e Wanderson cabeceou mal, por cima. Logo depois, Kaio Jorge recebeu de Fagner e, na hora de finalizar, foi travado por Barboza.
No último lance do primeiro tempo, o Botafogo quase conseguiu marcar. Santi Rodríguez fez uma ótima jogada pelo meio e Allan finalizou, mas a bola – que tinha direção – explodiu em Fagner.
O Fogão abriu o segundo tempo com um golaço, uma pintura. Aos dois minutos, Álvaro Montoro fez uma jogadaça no lado esquerdo passando por quatro marcadores e tocou, Arthur Cabral esperou o momento certo e deu uma linda assistência pelo meio para Danilo chegar finalizando bonito: 1 a 0.
O Cruzeiro foi tentar o empate e teve algumas chegadas perigosas. Aos 15, Mateo Ponte afastou mal, Gerson finalizou e Neto fez boa defesa. Depois, aos 24, Vitinho foi providencial e desarmou Gerson na hora da finalização. O Botafogo se preparou para o contra-ataque, e Montoro quase marcou aos 27, parando em Cássio.
A estratégia de Martín Anselmi se mostrou acertada. Aos 30 minutos, Montoro conseguiu um lindo lançamento e Matheus Martins, que havia entrado no lugar de Arthur Cabral como um ponta-de-lança, avançou, invadiu a área e chutou cruzado, fazendo 2 a 0.
A porteira abriu. Aos 39, Nathan Fernandes recebeu de Newton e cruzou na medida para Danilo, de cabeça, fazer o segundo dele e o terceiro do Botafogo. Nos acréscimos, Artur ainda fez o quarto, com requintes de crueldade. Uma noite para lavar a alma do torcedor, quebrar um tabu histórico.