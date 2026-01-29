Itaboraí divulga vagas para estágio obrigatório em diversas áreas da administração pública

O Programa de Estágio Itaboraí 2026 oferece centenas de vagas distribuídas em diversas secretarias municipais - Foto: Divulgação

O Programa de Estágio Itaboraí 2026 oferece centenas de vagas distribuídas em diversas secretarias municipais - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Governo, divulgou as vagas disponíveis para o Programa de Estágio Itaboraí 2026 – I, destinado a estudantes regularmente matriculados em cursos técnicos e de ensino superior. O programa tem como objetivo viabilizar estágio curricular obrigatório, não remunerado, junto aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta, Autarquias e Fundações.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelas Instituições de Ensino credenciadas no município, conforme o Edital de Chamamento Público SEMGOV nº 01/2023. O período de inscrição vai de 28 de janeiro a 06 de março de 2026, por meio do site oficial: https://selecaoestagiarios.ib.itaborai.rj.gov.br/

O Programa de Estágio Itaboraí 2026 oferece centenas de vagas distribuídas em diversas secretarias municipais, contemplando áreas como Educação, Saúde, Assistência Social, Esporte e Lazer, Agricultura, Obras, Serviços Públicos, Cultura, Defesa Civil, entre outras.

Leia também

➣ Coletivos realizam ato 'Mulheres Vivas' em São Gonçalo

➣ Familiares buscam jovem que está desaparecido há mais de três semanas em Niterói

Entre os cursos com maior número de oportunidades estão Pedagogia, Técnico de Enfermagem, Educação Física, Enfermagem, Psicologia, Serviço Social, Administração e áreas da Saúde, além de vagas para cursos como Engenharia, Arquitetura, Direito, Nutrição, Farmácia, Odontologia, Medicina, Marketing, Tecnologia, Licenciaturas e cursos técnicos.

Vale destacar que do total de vagas, 10% são reservadas para pessoas com deficiência, garantindo inclusão e igualdade de oportunidades.

A classificação dos candidatos será realizada com base no Coeficiente de Rendimento (CR). Em caso de empate, serão considerados, sucessivamente, a maior fase/ano ou semestre cursado; maior idade e regionalidade (proximidade entre local de estágio e residência do aluno).

Os candidatos também poderão ser convocados para entrevista pela secretaria demandante, com caráter classificatório e desclassificatório.

A carga horária do estágio será de 4 a 6 horas diárias, totalizando de 20 a 30 horas semanais. A duração mínima é de 6 meses, podendo chegar ao máximo de 2 anos, conforme a legislação municipal vigente. O estágio não gera vínculo empregatício.

Serviço

Dúvidas e pedidos de esclarecimento podem ser encaminhados para o e-mail: selecaoestagiarios@itaborai.rj.gov.br