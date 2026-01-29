Polícia prende foragido da Justiça na Região Serrana do Rio de Janeiro

As polícias Civil e Federal prenderam, nesta quarta-feira (28), um homem que estava foragido pelo crime de associação ao tráfico. A ação ocorreu no município de Petrópolis, no Rio de Janeiro.

Segundo as investigações, o homem é apontado como o segundo na hierarquia de uma organização criminosa responsável por comandar o tráfico de drogas em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. O investigado exercia papel estratégico na facção criminosa e atuava no comando de atividades ilícitas, na logística do tráfico e na expansão do crime organizado na região.

Após levantamentos, policiais federais localizaram o foragido próximo à sua residência em Petrópolis.

As informações levantadas pela PF subsidiaram a ação da Polícia Civil, que realizou a abordagem e a prisão do foragido por meio de policiais da 132ª Delegacia de Polícia Civil (Petrópolis).

Em seguida, o homem foi conduzido à 105ª DP e, posteriormente, será encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele responderá pela prática do crime de associação ao tráfico de drogas.