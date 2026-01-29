Veículo passa atirando e mulher é morta na comunidade do Catiri, na Zona Oeste

Na tarde desta quarta-feira (28), passageiros de um carro passaram atirando pela Avenida Dezenove de Abril, na comunidade do Catiri, em Bangu, na Zona Oeste. Maria da Ajuda Santa do Nascimento, de 58 anos, foi atingida, não resistiu aos ferimentos e morreu. A área é zona de disputas territoriais entre traficantes e milicianos.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) foram acionados para verificar a entrada de duas vítimas de disparos de arma de fogo no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste. A outra vítima teve ferimentos no braço.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu o caso e tenta identificar os autores do crime.