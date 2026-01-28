Prisão de 'Pochete' e mais 3 em Niterói expõe plano do 'TCP' contra 'CV' (Vídeo)

A prisão de Douglas Vieira da Silva, de 35 anos, o Pochete ou Flamengo, de 35 anos, na manhã desta quarta-feira (28), na Comunidade do Santo Cristo, no Fonseca, em Niterói, por Policiais militares do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 12º BPM (Niterói), após trabalho de monitoramento e informações passadas pela Central Disque Denúncia (2253-1177), colocou em evidência como estavam sendo organizadas as ações do Terceiro Comando Puro,na disputa do monopólio do tráfico de drogas contra o Comando Vermelho (CV), em comunidades daquela região.

Apontado pela polícia como uma das mais antigas lideranças do TCP em atividades no interior fluminense, Douglas foi localizado em uma residência da Rua Domingues Nicolau, no interior da comunidade do Santo Cristo, junto comFelipe Vinícius Cozza Rizzo, de 24 anos, e Lucas Ribeiro de Souza, de 27, apontados pela polícia como seus seguranças. Cadastrado no sistema carcerário com foragido da justiça e de “Alta Periculosidade”, Pochete, segundo as investigações da polícia, integrou a cúpula do tráfico do TCP no Complexo da Alma, na Amendoeira, em São Gonçalo, durante alguns anos recentes, como um dos principais colaboradores de André Luis dos Santos Affonso, conhecido como Pai, preso em Santa Cruz da Serra, em fevereiro de 2022.

Disputa - Os setores de inteligência da área de Segurança Pública vêm monitorando a movimentação dos traficantes do TCP, que tentam expandir seus domínios em cinco comunidades da Zona Norte de Niterói. Além do Santo Cristo, e da Coréia, no Fonseca, a facção já conseguiu fincar bases na Palmeira e Pimba, na Riodades, e também da Coronel Leôncio, na Engenhoca, segundo informações da polícia.

Como começou - As investigações conduzidas pela 78ªDP (Fonseca) mostram que no fim de 2025, antigas lideranças do CV encarceradas em presídios do Grande Rio, e ligadas a essas comunidades, seduzidas por lucros maiores com a venda de drogas e a exploração de serviços clandestinos de TV a cabo, conhecidos no mundo do crime como gatonet - oferecidos pelos rivais do TCP, decidiram, na cadeia, dar um 'golpe de estado coletivo' e migraram para essa facção, recebendo apoio dos subordinados, que continuaram com suas funções nessas comunidades. Lideranças do TCP no Complexo da Maré, na Zona Portuária do Rio, e de outras comunidades da capital, segundo as investigações,deram apoio, como homens e armas, para reforçar as comunidades da Zona Norte da antiga capital.

A localização de Pochete, no Santo Cristo, graças a informações chegadas ao Disque Denúncia/RJ, mostrou exatamente o que as investigações apontavam, sobre a disputa de facções na Zona Norte de Niterói, que já deixou pelo menos doze mortos.





Os policiais do 12ºBPM (Niterói) montaram, então, uma operação, baseados em informações de que indivíduos ligados ao TCP estariam realizando o corte de cabos de internet nas localidades da Palmeira, Pimba e áreas adjacentes, com o intuito de compelir moradores a cancelarem seus contratos regulares e aderirem a um provedor clandestino por eles imposto. Durante a ação, foi recebida outra denúncia, informando que indivíduos armados estariam mantendo uma família em cárcere privado em uma residência da localidade.

Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do Serviço Reservado, procederam de imediato ao endereço informado e flagraram os acusados no quintal, enquanto os moradores permaneciam no interior do imóvel. Com Pochete e os outros dois presos, foram apreendidos os seguintes armamentos: um, fuzil Ruger calibre 556, com 4 munições intactas; uma pistola Taurus, calibre 380, com 18 munições intactas, e uma pistola G-Cherokee, calibre 9mm, com 12 munições intactas.

O material e os presos foram levados à 78ª DP (Fonseca), onde foi confirmado que Pochete possuía 27 anotações criminais, sendo 18 por homicídio, uma por ocultação de cadáver, seis por tráfico de drogas, duas por roubo e uma por furto. Contra ele, havia nada menos do que 14 mandados de prisão em aberto.





Execução de militares - Entre os crimes imputados a ele, está a execução dos soldados do Exército Brasileiro Daniel Ferreira de Azevedo, de 19 anos, e Victor Hugo Xavier, 18, em julho de 2020. No dia do crime, os militares assistiram uma partida de futebol em uma casa de festas no Mutondo, em São Gonçalo. Depois do jogo, foram para a um bar no Raul Veiga, onde conheceram duas meninas. Após o encontro, se ofereceram para levar as jovens em casa, e no caminho de volta, acabaram se envolvendo em uma discussão causada por um acidente de trânsito sem gravidade, com o veículo onde estavam Pochete e Pai, na época, ainda ligados ao tráfico no Complexo da Alma.

Na manhã seguinte, os dois corpos foram encontrados carbonizados dentro de um carro incendiado na Rua Francisco José da Silva, no Pacheco, em SG.

