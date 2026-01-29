Familiares buscam idoso com Alzheimer desaparecido em Maricá

Roberto Luiz Barros da Silva, de 77 anos, está desaparecido desde a manhã desta quarta-feira (28), após ir à Prefeitura de Maricá, na Região Metropolitana.

Segundo a família, ele saiu de São Gonçalo por volta das 11h, acompanhado por dois irmãos. Ao chegarem à prefeitura, estacionaram o carro e um dos irmãos desceu, enquanto o outro permaneceu com Roberto. O idoso, que tem Alzheimer, teria dito que iria rapidamente ao banheiro, mas não voltou mais, deixando familiares preocupados com seu paradeiro.

A filha do idoso, Roberta, contou que a família ainda conseguiu manter contato telefônico com ele ao longo da tarde. “Eu ainda consegui falar algumas vezes com meu pai, mas por causa do Alzheimer ele não conseguiu passar o telefone para ninguém que estivesse por perto”, relatou.

Segundo Roberta, o último contato ocorreu entre 15h30 e 16h, quando Roberto informou que havia entrado em um ônibus com destino ao Amparo, mas não soube informar exatamente para onde estava indo. “Depois desse horário, não tivemos mais notícias”, acrescentou.

A família utilizava um aplicativo de localização no celular do idoso, que indicou uma última posição fixa no mesmo horário do último contato. Mas na manhã desta quinta-feira (29), o número foi desativado no aplicativo, impossibilitando novas tentativas de rastreamento. “O localizador parou naquele ponto e hoje o número dele aparece desativado”, disse a filha.

Um registro de ocorrência foi feito na 74ª DP (Alcântara), e o caso está sendo investigado. No momento do desaparecimento, Roberto vestia blusa bege, bermuda cinza e tênis preto. Ele é morador do bairro Colubandê, em São Gonçalo, há mais de 30 anos.

Informações que possam ajudar a localizar Roberto Luiz Barros da Silva podem ser repassadas à polícia ou aos familiares pelos telefones: Roberta – (21) 99222-2862 e Bruno – (21) 99197-9968.