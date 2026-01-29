Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Familiares buscam idoso com Alzheimer desaparecido em Maricá

Roberto vestia blusa bege, bermuda cinza e tênis preto

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 29 de janeiro de 2026 - 11:07
Roberto Luiz Barros da Silva, está desaparecido desde a manhã desta quarta-feira (28)
Roberto Luiz Barros da Silva, está desaparecido desde a manhã desta quarta-feira (28) -

Roberto Luiz Barros da Silva, de 77 anos, está desaparecido desde a manhã desta quarta-feira (28), após ir à Prefeitura de Maricá, na Região Metropolitana.

Segundo a família, ele saiu de São Gonçalo por volta das 11h, acompanhado por dois irmãos. Ao chegarem à prefeitura, estacionaram o carro e um dos irmãos desceu, enquanto o outro permaneceu com Roberto. O idoso, que tem Alzheimer, teria dito que iria rapidamente ao banheiro, mas não voltou mais, deixando familiares preocupados com seu paradeiro.

A filha do idoso, Roberta, contou que a família ainda conseguiu manter contato telefônico com ele ao longo da tarde. “Eu ainda consegui falar algumas vezes com meu pai, mas por causa do Alzheimer ele não conseguiu passar o telefone para ninguém que estivesse por perto”, relatou.

Segundo Roberta, o último contato ocorreu entre 15h30 e 16h, quando Roberto informou que havia entrado em um ônibus com destino ao Amparo, mas não soube informar exatamente para onde estava indo. “Depois desse horário, não tivemos mais notícias”, acrescentou.

Imagem ilustrativa da imagem Familiares buscam idoso com Alzheimer desaparecido em Maricá

A família utilizava um aplicativo de localização no celular do idoso, que indicou uma última posição fixa no mesmo horário do último contato. Mas na manhã desta quinta-feira (29), o número foi desativado no aplicativo, impossibilitando novas tentativas de rastreamento. “O localizador parou naquele ponto e hoje o número dele aparece desativado”, disse a filha.

Um registro de ocorrência foi feito na 74ª DP (Alcântara), e o caso está sendo investigado. No momento do desaparecimento, Roberto vestia blusa bege, bermuda cinza e tênis preto. Ele é morador do bairro Colubandê, em São Gonçalo, há mais de 30 anos.

Informações que possam ajudar a localizar Roberto Luiz Barros da Silva podem ser repassadas à polícia ou aos familiares pelos telefones: Roberta – (21) 99222-2862 e Bruno – (21) 99197-9968.

