Polícia Civil realiza operação contra roubo de cargas e receptação em Manguinhos

A Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP) realiza, na manhã desta quinta-feira (29), mais uma fase da “Operação Torniquete”, voltada ao combate de um grupo criminoso envolvido em roubo de cargas e receptação de materiais produtos de crime, no Complexo de Manguinhos, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Durante a ação, os agentes identificaram que a região é utilizada como ponto estratégico para o transbordo e o armazenamento de cargas roubadas em vias expressas, como a Avenida Brasil e a Rodovia Washington Luís. A operação também tem como objetivo interromper a atuação criminosa ligada ao Comando Vermelho.

A ação foi marcada por intenso tiroteio, que acabou impactando a circulação de trens na região. Segundo informações preliminares, até o momento cinco homens foram presos. De acordo com a SuperVia, pouco antes das 9h, o sistema ferroviário entrou em processo de normalização.

As investigações apontam que o grupo conta com a participação de funcionários das próprias transportadoras, que repassam informações confidenciais sobre as cargas e os dias de transporte, mediante pagamento. Os integrantes da quadrilha também atuam como traficantes na região e utilizam o roubo de cargas como forma de aumentar os lucros da facção. Com o dinheiro obtido, realizam a compra de armas de fogo e drogas, ampliando o domínio territorial.

A operação busca enfraquecer um integrante importante do Comando Vermelho na região, com a finalidade de interromper a expansão das atividades criminosas.