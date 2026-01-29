Familiares buscam jovem que está desaparecido há mais de três semanas em Niterói

Familiares de Wallace Rebello do Sacramento de 26 anos, seguem sem notícias do jovem, desaparecido desde o dia 2 de janeiro, em Niterói. Segundo a mãe, a cozinheira Priscila Rebello de Paula, Wallace morava com ela no bairro Jóquei, em São Gonçalo. Ele foi visto pela última vez durante um almoço no local de trabalho da mãe, em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói. Após o encontro, Priscila deu R$ 50 ao filho para que ele retornasse para casa, porém Wallace não voltou.

O desaparecimento foi registrado na 81ª DP (Itaipu). Desde então, a família tem percorrido hospitais e unidades do Instituto Médico Legal (IML) em busca de informações. De acordo com a mãe, desde o dia do desaparecimento, não houve mais contato com Wallace. O telefone do jovem permanece desligado.

Apesar de não haver conflitos aparentes, um comportamento antes do desaparecimento chamou a atenção da família. Wallace entrou em contato com a ex-companheira, em um tom que soou como despedida. Segundo Priscila, o jovem é solteiro, mas tem um filho autista com a ex-companheira e sempre cumpriu com o pagamento da pensão. Ainda conforme o relato, antes de desaparecer, ele quitou a pensão, repassou dados pessoais e pediu que fossem guardados, caso algo acontecesse.

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a localizar Wallace Rebello do Sacramento pode entrar em contato pelo telefone (21) 96428-7647.