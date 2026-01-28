Motorista de rede de varejo é alvo de sequestro-relâmpago na Baixada

Segundo a PRF, um dos detidos tinha um mandado de prisão em aberto por receptação - Foto: Divulgação/PRF

Segundo a PRF, um dos detidos tinha um mandado de prisão em aberto por receptação - Foto: Divulgação/PRF

Um motorista foi alvo de um sequestro-relâmpago na madrugada desta terça-feira (28), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com informações da polícia, a vítima foi abordada por dois criminoso em uma motocicleta enquanto carregava uma carga de eletrodomésticos na região.

Um tempo depois, ele foi levado para um carro ocupado por outra dupla de bandidos, onde permaneceu sob ameaça. A van com a carga passou a ser levada por um dos criminosos e seguia escoltada pelo carro.

Durante a ação, o motorista conseguiu sinalizar aos policiais federais que realizavam um fiscalização que estava sendo mantido refém. Os agentes intervieram imediatamente, prenderam os suspeitos que estavam no carro e libertaram a vítima. Segundo a PRF, um dos detidos tinha um mandado de prisão em aberto por receptação. Os demais envolvidos conseguiram fugir.

Após buscas, a van roubada foi localizada após a ação policial. O caso está sendo registrado na 59ª DP (Duque de Caxias), que segue investigando o crime e a possível participação de outros envolvidos.